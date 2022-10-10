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Сегодня, 09:45

Гастроэнтеролог назвал фактор, способствующий развитию деменции

Ольга Стрельникова

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков озвучил фактор, увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера.

По мнению кандидата медицинских наук, вероятность появления деменции велика у людей, страдающих сахарным диабетом. «При длительном повышении уровня глюкозы в крови риск развития этого заболевания увеличивается», — поясняет Рустем Садыков.

В качестве профилактики гастроэнтеролог советует снизить употребление сладкого, поскольку оно оказывает негативное влияние на нервную систему в целом и приводит к воспалительным процессам. Важно подобрать сбалансированный рацион, а также избавлять организм от продуктов гликирования.

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