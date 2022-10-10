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Сегодня, 10:45

Невролог обозначил вред и пользу алкоголя

Ольга Стрельникова
Пиво.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, как употребление и отказ от алкогольных напитков сказывается на здоровье.

Полный отказ от алкоголя не принесет пользы. В небольших дозах он обеспечивает чистоту сосудов и помогает снять психологическое напряжение. «У людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него», — признает врач. Относительно безопасными Павел Хорошев назвал напитки, не превышающие в крепости 20°.

Самым вредным для здоровья алкоголем врач признал виски, коньяк, вино и пиво. В трех последних содержатся эстрогеноподобные вещества, негативно сказывающиеся на мужском здоровье и меняющие метаболизм организма.

В состав вина входят полезные антиоксиданты, но наряду с ними присутствуют и сивушные масла, а также разрушительные кетоны. Они же есть в более крепких коньяке и виски.

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