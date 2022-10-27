Гинеколог рассказала о симптомах женских заболеваний

Акушер-гинеколог Дарья Казакова в интервью «Мосленте» рассказала, что такие симптомы, как боли внизу живота, распространяющиеся по нижней части тела, конечностям, и разного рода выделения из половых органов, не относящиеся к менструации, могут свидетельствовать о наличии различных патологий у женщин, некоторые из которых могут требовать экстренного вмешательства специалиста. Появление хотя бы одного из подобных симптомов должно заставить обратиться к врачу.

По словам Дарьи Казаковой, есть ряд признаков, говорящих об ухудшении состояния, это: слабость, головокружение, обморочные состояния, температура. Они могут быть следствием как внематочной беременности, так и патологий яичников или матки, а также многих других гинекологических заболеваний.