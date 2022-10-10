Известный иммунолог развеял миф о простуде

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус развеял популярный миф о том, из-за чего случается простуда.

Кандидат медицинских наук заявил о том, что переохлаждение, сквозняки, мороженое или напиток не могут стать причиной болезни. «Это миф, — говорит врач. Заболевание вызывает не сквозняк, не кондиционер, не ветер, а микробы, вирусы и грибы».

Чтобы уберечь себя от болезни, важно выяснить, имеется ли в организме инфекция. «Хронический тонзиллит, аденоиды, кариес или какие-либо заболевания бактериального характера, текущие в носолотке или ротовой полости», — пояснил Андрей Продеус.

Патогены, их провоцирующие, при малейшем сквозняке или переохлаждении, действительно с большой вероятностью приведут к развитию простуды.