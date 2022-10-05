Как избавиться от бессонницы? Советы врача

Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова дала свои рекомендации, как избавиться от бессонницы. По ее словам, в первую очередь нужно заняться рационом питания. Важно исключить алкоголь и есть небольшими порциями, а за пару часов до сна стоит отказаться от никотина и кофеина.

«В повседневной жизни обязательно должны быть паузы. Моменты, когда с вами ничего не происходит, когда вы просто смотрите на мир, а мир смотрит на вас. Каждый день нужно искать время, чтобы провести его в тишине, медленно дышать. Это поможет наладить сон», — приводит слова специалиста портал «Прайм».

При этом врач отмечает, что при стрессе проблемы со сном являются нормой. Некоторые даже просыпаются до пяти раз за ночь. При проблемах с засыпанием стоит обратиться к сомнологу, который даст свои рекомендации.