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Сегодня, 08:00

Как избавиться от бессонницы? Советы врача

Врач дала советы по избавлению от бессонницы
За пару часов до сна стоит отказаться от никотина и кофеина.
Фото Global Look Press

Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова дала свои рекомендации, как избавиться от бессонницы. По ее словам, в первую очередь нужно заняться рационом питания. Важно исключить алкоголь и есть небольшими порциями, а за пару часов до сна стоит отказаться от никотина и кофеина.

«В повседневной жизни обязательно должны быть паузы. Моменты, когда с вами ничего не происходит, когда вы просто смотрите на мир, а мир смотрит на вас. Каждый день нужно искать время, чтобы провести его в тишине, медленно дышать. Это поможет наладить сон», — приводит слова специалиста портал «Прайм».

При этом врач отмечает, что при стрессе проблемы со сном являются нормой. Некоторые даже просыпаются до пяти раз за ночь. При проблемах с засыпанием стоит обратиться к сомнологу, который даст свои рекомендации.

Во&nbsp;время сна происходит восстановление организма. Что такое правильный сон и как его добиться
Источник: https://1prime.ru/exclusive/20221002/838299524.html
Здоровье
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