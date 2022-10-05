Мясников объяснил, что делать при повышенном аппетите

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал, что делать при повышенном аппетите. По словам врача, необходимо питаться небольшими порциями. При появлении чувства голода, нужно делать перекусы из фруктов и овощей.

«Лично я всегда ем морковку. Хочу или не хочу, но раз час-полтора грызу сырую морковь. Она у меня и в машине, и в кармане всегда», — отметил теледоктор.

Также необходимо обязательно завтракать, чтобы запустить организм. Пропуск еды по утрам, по мнению Мясникова, провоцирует переедание в течение дня. А это уже может спровоцировать набор лишнего веса, и как следствие, развитие диабета.