Кардиолог объяснила, как действовать в первый час после наступления гипертонического криза

Кардиолог Наталия Золотарева рассказала, какие действия нужно предпринимать в первый час после наступления гипертонического криза.

«Гипертонический криз можно заподозрить, если вы отмечаете у себя такие симптомы, как головная боль, тошнота, головокружение, бледность или гиперемия лица, на фоне повышения давления. В такой ситуации важно успокоиться, лечь или сесть, принять успокаивающий препарат, можно положить таблетку каптоприла 25 мг под язык и опустить ноги и руки в горячую воду. При неэффективности этих мероприятий в течение одного часа нужно вызвать скорую», — приводит Life.ru слова Золотаревой.

Ранее кардиолог Ольга Савонина рассказала о вредных привычках для сердца.