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22 ноября, 15:45

Специалисты рассказали, можно ли пить горячий чай с медом

Ольга Стрельникова
Фото Image by gpointstudio on Freepik
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Эксперты портала о трендах и чае tea.ru рассказали о том, что пить горячий чай с медом можно. Разговоры о том, что мед потеряет свои свойства, а то и вовсе после нагревания свыше 40° станет канцерогенным, — миф.

В новейших исследованиях индийских ученых появилась информация, что при нагревании в составе меда синтезируется ядовитое вещество оксиметилфурфурол (ОМФ). Однако если говорить об опасности, это подмена понятий, поскольку концентрация этого вещества настолько мала, что не способна нанести существенного вреда. Даже варенья, джемы, кондитерские изделия и чернослив содержат значительно больше ОМФ, чем мед. Иных «опасных» компонентов нагретый мед не содержит.

Мед сохранит пользу при добавлении в горячий чай и любой другой напиток, поскольку главная его ценность не в витаминах (их там не так много), а в антиоксидантах, ферментах и мало кому известных белковых соединениях дефензинах — антимикробных веществах, которые с повышением температуры даже увеличивают свою активность.

Таким образом, по словам экспертов, добавление меда в горячий напиток активирует действие дефензинов, а ферменты и антиоксиданты не успевают разрушиться.

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