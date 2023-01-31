Кардиолог раскрыла, как всего 100 прыжков в день очистят от токсинов

Врач-кардиолог Елена Быстрова заявила, что ежедневные упражнения с прыжками очистят организм от застоя лимфы.

«Лимфатическая система дополняет сердечно-сосудистую систему, но у лимфы нет естественного так называемого насоса, который бы двигал жидкость, поэтому важно соблюдать энергичный ритм жизни людям, у которых нет к нему противопоказаний. Рекомендуется выполнять в комфортном темпе около 100 прыжков в день. У кого-то это может быть один прыжок в секунду, у кого-то два-три. Главное — сохранять комфортный темп, частоту занятий, делать их регулярными», — приводит слова Быстровой Life.ru.