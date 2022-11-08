Китайские ученые нашли блюдо, которое избавит от подагры

Ученые из Китая нашли блюдо, способное избавить от проблемы подагры.

Ученые из Китая рассказали о национальном блюде цзяншуйцай, которое прекрасно работает, как профилактическое средство от подагры. Цзяншуйцай — это заквашенные на воде после варки лапши («крахмальном молоке») овощи. Блюдо содержит особый фермент GR-3, который расщепляет мочевую кислоту — главную причину развития подагры.

По словам китайских ученых, цзяншуйцай поможет также предотвратить мочекаменную болезнь и половую дисфункцию. Чтобы получить максимальную пользу, нужно съесть не только сами овощи, но и выпить жидкость, в которой они заквашивались.