Косметолог назвала 5 пагубных привычек, которые вредят коже

Косметолог Виолетта Терешкова заявила, что добавить проблем с кожей могут грязные кисти для макияжа и очки, а также частый пилинг.

«Плохая гигиена инвентаря для макияжа не просто вредит, но и создает опасные угрозы. Грязные кисти хранят в себе отмершие клетки кожи, кишечную палочку и стрептококки. Кроме риска испортить кожу это также прямая угроза и желудочно-кишечному тракту. К тому же около 30% здоровых людей являются носителями стрептококка на коже, поэтому очень опасно пользоваться одним инвентарем с кем-то еще. Желательно брать свою кисть, если идете в салон красоты, если место вам незнакомое. Нужно следить за гигиеной очков, поскольку грязь на них может стать причиной болезней глаз и кожи. Косметолог предостерегла и от частого пилинга, так как нередко этот процесс вызывает раздражение. Также следует воздержаться от выдавливания прыщей. Помимо большой вероятности оставить после этого шрамы, требующие лазерной шлифовки, главная опасность таится в заражении крови через открытую рану. Ни в коем случае не рекомендую это предпринимать, что бы вам ни говорили», — приводит слова Терешковой Life.ru.

Она также посоветовала минимизировать использование фена для сушки волос. По ее словам, горячий поток воздуха высушивает кожу головы, после чего на ней образуются трещины и морщины.