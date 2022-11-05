Косметолог рассказала, как выявить признаки усталости на лице и избавиться от них

Косметолог Марият Мухина рассказала, как выявить признаки усталости на лице и избавиться от них.

«Одним из внешних признаков усталости на лице является уменьшение тонуса мышц. Появляются мешки под глазами, шелушение кожи. Есть несколько путей. Во-первых, нужно увеличить слой дермы стимуляторами коллагена. Помогает насыщение кислородом. Если у вас мешки под глазами, вы можете на начальных этапах использовать тонизирующие крема, патчи, которые мешки как раз могут убрать, но не темные круги», — приводит Life.ru слова Мухиной.

Эксперт посоветовала изменить «психологический статус» для борьбы с последствиями усталости на лице.

«Необходимо отдыхать от компьютера, телефонов, гаджетов, отойти от тех негативных эмоций, которые вызывают стресс, напряжение и спазмы лицевых мышц. Можно чередовать крем с кофеином — массаж льдом, например. Так же работают крема с ментолом. Они охлаждают и тонизируют, временно помогают убрать симптом, скрыть отечность. Еще есть массажеры, улучшающие тонус вокруг глаз», — добавила Мухина.

Ранее косметолог Изель Озтюрк предостерегла от использования небезопасного крема для рук.