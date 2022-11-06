Логопед рассказала, как сделать речь четче без курсов

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в рассказала, как пошагово сделать свою речь понятнее, выразительнее и четче.

Первым делом нужно записать себя на видео или диктофон — сделать небольшую по длительности запись монолога. Можно рассказать, например, о погоде или профессии. После нужно прослушать запись с закрытыми глазами и постараться не думать о том, что это говорите вы, советует эксперт.

«Представьте другого, абстрактного человека. Послушайте запись несколько раз с небольшим интервалом (не подряд, а возвращаясь). Постарайтесь оценить, что можно сделать, чтобы ваша речь была красивее: говорить громче, говорить медленнее, выделять интонационно какие-то слова, делать менее длительные паузы», — добавила Покровская в интервью Life.ru.

Следущий шаг — во время разговора раскрывать рот шире: если речь казалась «скомканной», она станет четче. Логопед напомнила, что именно так делают певцы.

Третий прием — артикуляционная гимнастика. Упражнения можно найти в Сети и скачать любой комплекс, чтобы выполнять самостоятельно. Такая практика сделает органы речи намного подвижнее, «разогреет» их.