Ученые заявили о проблемах со сном, если рядом лежит смартфон

Журнал Tech Like This опубликовал новое исследование, в котором говорится о негативном влиянии смартфонов на качество сна. По словам ученых из разных университетов, нахождение телефона рядом с человеком в ночное время мешает качественному сну. Более того, лучше всего смартфон держать в другой комнате.

Телефон мешает погрузиться в глубокий сон, а это в целом сказывается на восстановлении организма во время сна.

Специалисты рекомендуют попробовать убрать телефон в другую комнату на два дня. Они уверяют, что эффект будет виден сразу. Также нужно не пользоваться смартфоном за пару часов до того, как отправляетесь в кровать.