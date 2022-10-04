Мясников рассказал о предвестниках тромбоза

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия 1», предупредил об опасных последствий одышки и учащенного сердцебиения. По его словам, можно быть абсолютно здоровым спортсменом, но все равно умереть из-за тромба. Это связано с тем, что у некоторых людей есть врожденная склонность к повышенному тромбообразованию.

Отмечается, что тромб может образоваться даже, если долго сидеть на работе за столом или же в пробке.

«Выстрелив из ноги, тромб попадает сразу в сердце, в правое предсердие, а из правого желудочка выбрасывается уже в легочную артерию. И если он закупоривает достаточно большой объем легочной артерии, то может быть боль в сердце, а уже после этого наступает смерть», — сказал теледоктор.

Если у молодого человека имеется одышка и учащенное сердцебиение, то стоит обратиться к врачу.