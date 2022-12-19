Нарколог раскрыл, чем опасно похмелье для перенесших ковид

Врач-нарколог Евгений Рысин рассказал, чем опасен похмельный синдром для перенесших коронавирус.

«Коронавирус в некоторых аспектах его действия напоминает ВИЧ. Иммунитет — это два направления деятельности организма: клеточный, то есть ответ клеток на внедрение инфекции, и гуморальный иммунитет, который обеспечивается на биохимическом уровне. После перенесённого коронавируса страдают оба компонента. Алкоголь не является лечебным фактором», — приводит слова Рысина Life.ru.

Нарколог порекомендовал употреблять спиртное с большой осторожностью, и особенно это касается людей, которые перенесли Covid-19.

«В целом иммунная система на алкоголь реагирует достаточно плохо, а у людей, переболевших ковидом, иммунитет более ослабленный, поэтому дополнительная нагрузка в виде алкоголя — это достаточно опасно», — заключил Рысин.