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5 сентября, 08:00

Назван главный продукт для восстановления печени

Галина Глазко
Грецкие орехи полезны для печени.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Александра Ноев перечислила продукты, которые помогают восстановить печень. По словам специалиста, стоит употреблять грецкие орехи, а также лук, чеснок, куркуму и грейпфрут.

«Для здоровья печени я советую каждый день употреблять от 3 до 5 плодов грецкого ореха. Глутатион — это то вещество, которое выделяется печенью при полноценной работе. Если же она функционирует не полностью, то именно орехи помогут восстановить уровень этого важного антиоксиданта. Также данная аминокислота помогает нейтрализовать воздействие аммиака на организм», — приводит слова врача «Мослента».

Также рекомендуется есть измельченные лук и чеснок, содержащие аллицин. Он обладает бактерицидным действием и выводит токсины из печени. Грейпфрут, по словам Ноев, избавляет печень от лишнего жира, а куркума восстанавливает клетки.

Врач советует добавить в свой рацион цветную капусту и брокколи. Есть их стоит в вареном виде. Это помогает вывести желчь.

Творог. 5 продуктов, которые восстанавливают печень. Советы врача

Источник: https://moslenta.ru/news/city/produkty-dlya-pecheni-04-09-2022.htm
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