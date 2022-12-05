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Сегодня, 17:00

Названо пять пластических операций, которые хирурги чаще всего отказываются выполнять

Алина Савинова
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Пластический хирург Надежда Петраш рассказала об опасных последствиях пяти пластических операций.

«К любому вмешательству должны в первую очередь быть показания, а его результат не должен быть спорным. В случае с удалением защечных мешков результат часто бывает спорным, так как их удаление часто приводит к большему обвисанию тканей. Поэтому многие специалисты относятся к нему с большой долей осторожности.

Среди спорных операций — повторная пластика нижнего века. Такое вмешательство очень «ювелирное» и может привести к неконтролируемому рубцеванию ткани.

Неприятными последствиями может закончиться и липосакция у очень худых девушек. Кожа в месте проведения операции может стать очень чувствительной, есть риск образования кист и пигментаций и сильных болей.

Также многие молодые женщины прибегают к хирургическому омоложению без объективных показаний, хотя в их случае можно обойтись и методами без операций: аппаратными методиками, инъекционными процедурами, нитевым лифтингом.

Последним спорным вмешательством является пластика внутренней поверхности бедер. После такой операции может нарушиться венозный и лимфатический отток. Это грозит появлением отеков, некроза тканей и жировой эмболии", — приводит «Life.ru» слова Петраш.

Источник: https://life.ru/p/1543482
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