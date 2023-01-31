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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:51

Названо восемь способов справиться с плохим сном после 40 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, как уменьшение стресса помогает лучше спать после 40 лет.

«После 40 лет структура сна меняется — сон становится более поверхностным. Даже если по времени спать столько, сколько в молодости, то с возрастом люди больше времени проводят в более легких фазах сна, чем в глубоких, из-за этого часто просыпаются, а днем испытывают сонливость. Кроме того, меняется хронотип человека — с возрастом становится легче заснуть рано, но при этом и возникают ранние утренние пробуждения. Если человек засиделся до поздней ночи, то он все равно проснется в ранние утренние часы. Специалист отметил восемь способов: уменьшить стресс перед сном, читать книги, заниматься релаксацией, но не в кровати, находиться в постели столько, сколько положено в вашем возрасте, правильно дышать перед сном, создать необходимые условия для сна, заниматься физическими упражнениями, обратиться к врачу по поводу приемов препаратов, находится на свету в вечернее время, пройти ночное полисомнографическое исследование», — приводит слова Сурненковой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1555454
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