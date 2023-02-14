Нутрициолог рассказала, как приучить себя к водному режиму

Нутрициолог Наталья Зубарева перечислила 10 способов, которые помогут приучить вас пить воду.

«Новые рефлексы. Привязать прием воды к определенному, ежедневному действию. Подготовка. Делайте так, чтобы забыть о вашем дежурном стакане воды было невозможно. Всегда рядом. Носите бутылку воды с собой. Спорт. Обязательно берите воду на тренировку. Плавный вход. Не стремитесь сразу начать выпивать свою норму воды, если до этого вы практически не пили ее. Альтернатива всему. Заменяйте простой водой напитки, которые вы привыкли пить до этого, в том числе чай, кофе, соки, компоты и другие. Добавить вкуса. Просто добавьте в воду для вкуса мелиссу, мяту, дольки лимона или апельсина. Преображение пространства. Расставьте графины с водой и стаканы везде, где проводите много времени. Будильник. Ставьте будильник с напоминанием. Жажда и голод. Хотите поесть? Попейте для начала воды. Возможно, это именно то, что нужно», — приводит слова Зубаревой Life.ru.