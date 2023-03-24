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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:04

Нутрициолог Зубарева объяснила, о чем говорит постоянное чувство голода

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нутрициолог Наталья Зубарева объяснила, о чем говорит постоянное чувство голода.

«Либо это эмоциональный голод — вытесненные неосознанные эмоции и чувства заставляют раз за разом открывать холодильник. Либо голод, вызванный перебоями в организме — нарушениями в работе гормонов. Но давайте разбираться подробно. 1. Стресс. Одни люди реагируют на него полным отсутствием аппетита и на нервах могут не есть несколько суток подряд, а у других, наоборот. 2. Грусть, тоска, тревога, напряжение и неудовлетворенность жизнью могут легко стать вашими постоянными спутниками и буквально гнать к холодильнику. 3. Еще одним триггером возбуждения аппетита могут стать привычные действия, например просмотр телевизора или любимых сериалов. Мозг привыкает, что под яркую картинку необходимо что-то жевать. 4. Нарушение выработки гормонов аппетита — грелина и лептина. 5. Еще одной причиной постоянного чувства голода являются гормональные нарушения, в числе которых дисфункция щитовидной железы, инсулинорезистентность, диабет 2-го типа. 6. Если постоянно хочется сладкого, возможно, дело в дефиците калия, магния и хрома, а если тянет на мясное, то следует проверить уровень железа. 7. Многие люди банально не соблюдают питьевой режим и часто путают чувство голода с жаждой», — приводит слова Забаревой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1567559
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