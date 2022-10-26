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Сегодня, 10:45

ООН зафиксировало вспышку холеры в Сирии

Ольга Стрельникова
Врачи исследуют вирус.
Фото Global Look Press
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ООН объявило о том, что в Сирии более, чем у 24 000 человек отмечаются признаки холеры.

Представитель ООН Рина Гелани сообщила о более, чем 24 тысячах заболевших с симптомами холеры в 14 областях Сирии. «Вспышка холеры быстро распространяется по всей Сирии, усугубляемая острой нехваткой воды в стране», — констатирует Гелани.

От заболевания уже погибло более 80 человек. Эпицентром распространения холеры Минздрав Сирии считает провинцию Алеппо, где заболевание признано у 576 человек. Подтвержденных случаев в Дамаске пока насчитывается 14, один человек погиб.

Также вспышки холеры ранее были отмечены в Ливане. Там число зараженных выросло до 169.

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