Пластический хирург рассказал, как избавиться от первых признаков старения

Пластический хирург Мария Гамалея рассказала, кому и когда показана блефаропластика.

«Опущение кожи и мягких тканей является характерным и естественным признаком старения. Поддерживать упругость кожи можно путем уходовых и инъекционных процедур, аппаратных омолаживающих процедур, массажа, а также правильного образа жизни с физическими нагрузками и здоровым питанием. Блефаропластика — одна из самых популярных на сегодня операций, которая при незначительном оперативном вмешательстве и относительно легком реабилитационном периоде позволяет значительно омолодить лицо, сделать взгляд более открытым. Эта операция оправданна после 35 лет, когда изменения уже заметны. Но если нависшие веки передались по наследству, то можно прибегнуть к ней и раньше. Блефаропластика делается либо на верхнее веко, либо на нижнее, но может быть и круговой. Хирургическое вмешательство продолжается около часа, реабилитация займет от 7 до 10 дней. Чаще она проводится молодым пациенткам, у которых нет избытка кожи, а присутствуют только грыжевые припухлости на нижних веках. После такой операции швы не накладываются, никаких следов на коже не остается. Реабилитационный период занимает 5-7 дней. Исчезает отечность, взгляд становится более свежим и отдохнувшим», — приводит слова Гамалеи Life.ru.