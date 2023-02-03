Психолог рассказала, как не впасть в депрессию на фоне мрачной погоды

Психолог Елена Ткаченко рассказала, что сохранить бодрость в плохую погоду поможет правильное питание и мышление.

«В первую очередь важно сбалансировать рацион. Завтрак должен быть белково-жировой, с добавлением углеводов в виде крахмалистых овощей и листовой зелени. Второе — это присутствие в рационе необходимого количества растительного/животного белка. Например, аминокислота триптофан преобразуется в организме в серотонин и является главным нейромедиатором, который дает нам то самое состояние эмоционального благополучия, счастья. Вск, что с нами происходит, — это результат нашего выбора. Я предлагаю сместить фокус своего внимания на что-то хорошее, и если кажется, что ничего хорошего нет, создать его самим. Можно выписать все, что вас радует, и делать это каждый день. Например, чашечка кофе в любимом ресторане или кафе или танец под любимую музыку утром. Главное — делать что-то каждый день для себя. Зачастую причиной уныния могут быть какие-то нерешенные вопросы, задачи и непринятые решения», — приводит слова Ткаченко Life.ru.