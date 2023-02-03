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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:39

Психолог рассказала, как не впасть в депрессию на фоне мрачной погоды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Психолог Елена Ткаченко рассказала, что сохранить бодрость в плохую погоду поможет правильное питание и мышление.

«В первую очередь важно сбалансировать рацион. Завтрак должен быть белково-жировой, с добавлением углеводов в виде крахмалистых овощей и листовой зелени. Второе — это присутствие в рационе необходимого количества растительного/животного белка. Например, аминокислота триптофан преобразуется в организме в серотонин и является главным нейромедиатором, который дает нам то самое состояние эмоционального благополучия, счастья. Вск, что с нами происходит, — это результат нашего выбора. Я предлагаю сместить фокус своего внимания на что-то хорошее, и если кажется, что ничего хорошего нет, создать его самим. Можно выписать все, что вас радует, и делать это каждый день. Например, чашечка кофе в любимом ресторане или кафе или танец под любимую музыку утром. Главное — делать что-то каждый день для себя. Зачастую причиной уныния могут быть какие-то нерешенные вопросы, задачи и непринятые решения», — приводит слова Ткаченко Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1556221
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