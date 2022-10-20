По прогнозам ВОЗ, гиподинамия способна привести к полумиллиарду заболевших уже к 2030 году

Сегодня, 08:55
ВОЗ прогнозирует увеличение числа заболеваний неинфекционного характера по всему миру из-за нехватки физической активности в ближайшие 8 лет.
Всемирная Организация Здравоохранения представила общественности доклад о положении дел в области физической активности в мире, указав на то, что в ближайшие 8 лет число заболевших неинфекционными заболеваниями достигнет полумиллиарда. «Почти половина этих новых случаев НИЗ (47%) будет вызвана гипертонией, а 43% — депрессией. Три четверти всех случаев произойдет в странах с уровнем дохода ниже или выше среднего».
Главной причиной возникновения прогнозируемых заболеваний называется недостаточная физическая активность современных людей. 81% подростков и 27,5% взрослых пренебрегают рекомендуемым уровнем активности. Даже в период пандемии учёные отметили, что люди, ведущие активный образ жизни, занимающиеся спортом, имели меньше осложнений и быстрее восстанавливались.
Предполагаемые затраты на лечение прогнозируемвх заболеваний могут составить свыше 300 миллиардов долларов.