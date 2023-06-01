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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 09:30

Психиатр рассказала, почему молодые девушки выбирают себе пожилых партнеров

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Психиатр Ирина Мансурова рассказала, почему молодые девушки выбирают себе в партнеры пожилых мужчин.

«Может быть, девушка сама росла в семье, где папа был старше и у нее есть наглядный пример гармоничной семьи. Или, напротив, отец был холодный и отстраненный либо его вообще не было, и тогда девушка в спутнике ищет замещающую роль папы и неполученные эмоции и тепло.

Взрослые мужчины, как правило, имеют жизненный и сексуальный опыт, хотят семью, имеют опыт заботы о ней, несут откровенность, стабильность и покой для женщины. Их интересы более серьезны, они рассудительные и собранные», — цитирует врача Life.ru.

Мансурова добавила, что явление, когда девушки влюбляются в мужчин, похожих на их отца, в психологии называется «комплексом Электры».

Источник: life.ru
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