Психолог объяснила хорошую память людей с аутизмом особенностью восприятия

Психолог Ольга Николаева объяснила хорошую память людей с аутизмом особенностью восприятия.

«Объясню на простом примере, как это работает. Вот если сейчас, пока вы читаете эту колонку, рядом с вами внезапно что-то с грохотом упадет, вы обязательно отвлечетесь и посмотрите в сторону источника шума. Но, например, звук работающего телевизора вы в данный момент способны пропускать мимо ушей. А люди с аутизмом не могут абстрагироваться ни от одного поступающего из внешнего мира сигнала: каждый для них имеет такую же значимость, как падающий на голову тяжелый предмет», — цитирует Life.ru Николаеву.

Она подчеркнула, что люди с аутизмом воспринимают окружающий мир слегка иначе: они неспособны отделить второстепенную информацию от главной и «впитывают» все детали одновременно.

Николаева отметила, что такие люди попросту не могут игнорировать даже мелкую информацию, она для них так же важна, как номер нужного автобуса.