Радиофизик объяснил, излучение от каких спутниковых антенн опасно для человека

Радиофизик Михаил Костин рассказал, опасны ли для здоровья спутниковые антенны.

«Как известно, помимо антенн электромагнитное излучение исходит из бытовых приборов, например СВЧ-печей, сотовых телефонов (работающих в режиме передачи сигнала), ноутбуков, а также транспортной аппаратуры в поездах, на самолетах и т.д. Однако опасаться их вреда не стоит: производители четко следуют установленным международным требованиям стандартов по обеспечению безопасности эксплуатации радиоэлектронных средств», — приводит слова Костина Life.ru.