Радиофизик объяснил, излучение от каких спутниковых антенн опасно для человека

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Радиофизик Михаил Костин рассказал, опасны ли для здоровья спутниковые антенны.
«Как известно, помимо антенн электромагнитное излучение исходит из бытовых приборов, например СВЧ-печей, сотовых телефонов (работающих в режиме передачи сигнала), ноутбуков, а также транспортной аппаратуры в поездах, на самолетах и т.д. Однако опасаться их вреда не стоит: производители четко следуют установленным международным требованиям стандартов по обеспечению безопасности эксплуатации радиоэлектронных средств», — приводит слова Костина Life.ru.