Россиянам рассказали, как понять, что падение в гололед закончилось переломом

Врач — травматолог-ортопед Ренат Исмаилов рассказал, по каким симптомам определить перелом после падения в гололед.

«Если в травмированной конечности после «полета» в гололед появились такие симптомы, как сильная боль, сопровождающаяся наличием или отсутствием хруста, припухлость, отек, гематома, нарушение или отсутствие нормальной подвижности, изменения формы этой области, то необходимо обратиться к медикам.

При этом после звонка в скорую помощь следует самостоятельно оказать первую доврачебную помощь: при наличии принять обезболивающее средство, зафиксировать травмированную область благодаря подручным средствам с соседним сегментом или с любым предметом — футляр очков, ручка, зонт, палка, тетрадь, затем приложить холод на 10 минут. Это уменьшит боль и минимизирует развитие дальнейшего отека.

Ни в коем случае нельзя пытаться осуществить резкое движение травмированной конечностью. При открытом переломе необходимо остановить кровотечение, наложив жгут выше уровня травмирования на 15 сантиметров. Нужно использовать для этого подручные средства, например ремень, а рану можно закрыть чистой салфеткой или бинтом. Затем следует зафиксировать травмированную конечность", — приводит «Life.ru» слова Исмаилова.

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