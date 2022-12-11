Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

11 декабря, 16:30

Россиянам рассказали, как понять, что падение в гололед закончилось переломом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Врач — травматолог-ортопед Ренат Исмаилов рассказал, по каким симптомам определить перелом после падения в гололед.

«Если в травмированной конечности после «полета» в гололед появились такие симптомы, как сильная боль, сопровождающаяся наличием или отсутствием хруста, припухлость, отек, гематома, нарушение или отсутствие нормальной подвижности, изменения формы этой области, то необходимо обратиться к медикам.

При этом после звонка в скорую помощь следует самостоятельно оказать первую доврачебную помощь: при наличии принять обезболивающее средство, зафиксировать травмированную область благодаря подручным средствам с соседним сегментом или с любым предметом — футляр очков, ручка, зонт, палка, тетрадь, затем приложить холод на 10 минут. Это уменьшит боль и минимизирует развитие дальнейшего отека.

Ни в коем случае нельзя пытаться осуществить резкое движение травмированной конечностью. При открытом переломе необходимо остановить кровотечение, наложив жгут выше уровня травмирования на 15 сантиметров. Нужно использовать для этого подручные средства, например ремень, а рану можно закрыть чистой салфеткой или бинтом. Затем следует зафиксировать травмированную конечность", — приводит «Life.ru» слова Исмаилова.

Ранее врач рассказала, как не нарваться на плохой препарат, собираясь на уколы красоты.

Источник: https://life.ru/p/1544871
Здоровье
0
Читайте также
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач рассказала, как не нарваться на плохой препарат, собираясь на уколы красоты

Нутрициолог объяснила, почему нужно есть гранат