Россияне раскрыли свои главные ЗОЖ-привычки

Life.ru предоставил результаты опроса о полезных привычках россиян, проведенного компаниями «Росгосстрах Жизнь» и hh.ru.

Согласно итогам, 93 процента россиян знают, что такое ЗОЖ, 40 процентов всегда его придерживаются, 29 процентов соблюдают его лишь периодически, когда набирают вес или возникают проблемы со здоровьем, и только 10 процентов не задумываются о таких вещах.

По данным опроса, 78 процентов респондентов стараются чаще и дольше ходить пешком, 70 процентов стараются спать положенные 7-8 часов в сутки, 66 процентов придерживаются правильного питания, 50 процентов активно занимаются спортом, ходят на фитнес или в бассейн, 49 процентов отказываются от алкоголя либо сокращают его потребление, 47 процентов стремятся избегать стресса.

Более трети соотечественников помогают себе поддерживать здоровый образ жизни с помощью гаджетов. Чаще всего используют фитнес-браслет или приложение на телефоне (33 процента), умные весы есть у 12 процентов респондентов, 6 процентов пользуются таймером, напоминающим, что нужно пить воду.

Ранее фитнес-блогер Татьяна Минжуренко рассказала, какие упражнения подойдут для «ленивой» утренней зарядки.