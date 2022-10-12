Совет Федерации инициировал проверку детской питьевой воды

Совфед информировал Роспотребнадзор о необходимости провести проверку качества питьевой воды для детей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова получила рекомендацию от Совета Федерации по выявлению нарушений правил производства питьевой бутилированной воды, имеющей пометку «Детская». В официальном письме руководителя Совфеда говорится: «По итогам проведения лабораторных испытаний 27 образцов упакованной питьевой воды товарных марок, реализуемых на российском рынке, выявлены случаи нарушения требований технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (далее — ТР ЕАЭС 044/2017) и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Вопросы вызвала питьевая вода различных марок, предназначенная в том числе для детского питания, в емкостях от 2 до 19 л. Лабораторные исследования выявили в некоторых образцах превышение нормы содержания серебра, кальция, фторид-ионов и даже вредные бактерии, в том числе крайне опасные энтерококки. Выяснилось, что порядка 28 российских предприятий, занимающихся производством обычной бутилированной воды, разливают на тех же линиях и детскую питьевую воду.

Выявленные нарушения на данный момент не могут в полной мере помешать продаже подобной воды, поскольку производителей не обязуют маркировать её соответствующим образом. «Отсутствие требований к маркировке детской воды создает брешь в законодательстве и способствует развитию недобросовестной конкуренции», — констатирует Кирилл Волков, руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ. Однако, по его мнению, расширение систем маркировки в самом ближайшем будущем для производителей не станет сложностью, поскольку они уже имеют опыт работы в данном направлении.