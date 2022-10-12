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Сегодня, 12:30

Выявлены регионы с самой высокой смертностью пенсионеров

Ольга Стрельникова
Пенсионерка.
Фото Global Look Press

Росстат представил статистику по регионам о продолжительности жизни пенсионеров в различных регионах.

По данным Росстата, регионами с самой высокой смертностью среди людей, пенсионного возраста, стали с незначительными отличиями такие области, как Новгородская, Амурская, Курская, Рязанская и Еврейская автономная. Врач общей практики Денис Прокофьев связывает данный факт с доступностью и качеством медицинской помощи: «Безусловно, есть факторы внешние. Климатические, трудовые, которые влияют на продолжительность жизни. Никто не отменял семейный анамнез, онкологический анамнез. Если мы берём в общей массе, это общие региональные усилия по профилактике развития заболеваний, по онконастороженности, по раннему выявлению инфекционных заболеваний, по их лечению, таких как ВИЧ, гепатит».

Также изменить печальную статистику, по мнению врача, может ответственное отношение пенсионеров к своему здоровью, включающее регулярные обследования, соблюдение рекомендаций врача, отказ от вредных привычек и правильное питание.

Минимальная смертность среди людей пенсионного возраста наблюдается в Ингушетии, Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке.

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