Специалисты рассказали, что делать, если упало давление

В издании Men Today рассказали, что определить упавшее давление, которое опасно не меньше высокого, можно по нескольким признакам. Это могут быть трудности с концентрацией, головокружение, жажда, неоправданное чувство усталости и повышенная утомляемость, ускоренное сердцебиение, боли в желудке, тошнота и даже рвота. Нередко возникают проблемы с фокусировкой зрения. Они опасны тем, что могут сохраниться, даже после нормализации давления. Также следует помнить, что пониженное давление увеличивает на 30% риск развития депрессии, поэтому вы можете ощутить хандру и прочие неприятные состояния.

Чтобы поднять давление до нормы, эксперты журнала Men Today рекомендуют съесть что-то соленое: ломтик селедки, соленый огурец или кусочек соленого сыра, выпить стакан, а лучше два воды. Это поможет повысить объем крови и усилить давление на стенки сосудов.

Если вы сидите, забросьте ногу на ногу, если стоите — скрестите и сильно сожмите бедра. Это уменьшит кровоток в нижних конечностях и повысит объем крови вверху. Если у вас есть компрессионные чулки или гольфы, используйте их, они дадут тот же эффект, что и скрещенные ноги.

Если вы не пьете кофе постоянно, то сработает и чашка этого крепкого ароматного напитка.

Но, как пишет издание, бывают случаи, когда нужно сразу звонить в скорую. Если кожа рук и ног холодная, липкая, обрела бледный синеватый или серый оттенок, дыхание участилось и стало поверхностным, пульс прерывистый, быстрый и слабый, сознание спутанно — не ждите, срочно вызывайте скорую помощь.