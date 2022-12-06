Стоматолог рассказал, нужно ли сохранять зубы мудрости

Стоматолог-ортопед Роман Бирюков заявил, что лучше удалять зубы мудрости.

Врач объяснил это тем, что такие зубы расположены далеко, и пациент физически не может их прочистить нормально. Там скапливается налет, возникает кариес и пульпит. Лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест является сложной работой для стоматолога.

«Если зуб мудрости не мешает, он не прорезался и находится глубоко в кости, его можно сразу не удалять, однако это лишь вопрос времени. При малейших изменениях, например в климате, при простуде и снижении иммунитета, он может заболеть, а происходит это, как правило, вдали от дома, там, где нет адекватной стоматологической помощи», — цитирует Life.ru Бирюкова.

Врач отметил, что зубы мудрости могут навредить не только соседним «семеркам», но и височно-нижнечелюстному суставу в целом.