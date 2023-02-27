Стоматолог рассказала, зачем и как часто нужно менять зубную пасту

Стоматолог Екатерина Гребнева призвала не использовать отбеливающие зубные пасты дольше недели.

«Они назначаются доктором на определенный промежуток времени, после хирургических вмешательств или при лечении слизистой оболочки полости рта. И в это же время нам нельзя прекратить пользоваться пастами, которые работают на растворение мягкого зубного налета или сокращение образования пигментированного налета и зубного камня — это уже другие пасты. Если паста имела лечебное действие, вы прекращаете ею пользоваться или меняете ее на другую через столько времени, сколько обозначит ваш стоматолог, в зависимости от клинического применения», — приводит слова Гребневой Life.ru.