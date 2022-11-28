Татьяна Черниговская рекомендует отказаться от интеллектуального «фастфуда»

Портал Life.ru поделился советами известного специалиста в области нейронауки и психолингвистики Татьяны Черниговской о том, что избежать развития деменции (возрастное, приобретенное слабоумие, ухудшение памяти, мыслительных способностей и пр.) можно, если убрать из своей жизни некоторые привычки.

Хроническое недосыпание, отсутствие восполнения знаний, бесконечное пролистывание соцсетей, просмотр видеороликов, ток-шоу, сериалов, или, иными словами, «интеллектуальный фастфуд» негативно влияет на мозг. Это хорошая разгрузка, но ее нельзя превращать в постоянное занятие.

Полезным Татьяна Черниговская считает внимательное, вдумчивое чтение книг, не беглое. Не читайте по принципу «чем больше, тем лучше» — для мозга важно качество восприятия информации. Постоянно тренируйте его и изучайте что-то новое, ставьте перед собой новые цели, саморазвитие должно быть непрерывным.

Мозг нуждается в регулярной нагрузке не меньше мышц. «Он заточен под то, чтобы узнавать что-то новое. Если не прилагать усилия, этим «новым» станет интеллектуальный хлам, заблуждения, стереотипы. Таким человеком легче манипулировать», — говорит эксперт.

Не стоит забывать и о том, чтобы качественно отдыхать. Именно во сне происходит полная «перезагрузка» всех систем организма, в том числе и мозга. Татьяна Черниговская советует избегать хронического недосыпания и вовремя ложиться спать. Нехватка сна негативно влияет на память, настроение и работоспособность мозга.