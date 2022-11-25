Терапевт оценила народные методы лечения простуды

Врач-терапевт Елена Зятенкова рассказала, какие народные способы лечения не помогут в борьбе с болезнью.

Один из самых распространенных методов — «коктейль» — полстакана кипяченой воды, зубчик чеснока и соль. Смесь принято каждый час заливать в ноздри по пол-ложки. Врач отметила, что это может вызвать ожог слизистой.

Следующий метод — алоэ и растительное масло. Эти ингредиенты смешивают 1 к 1 и капают по одной-две капли в каждую ноздрю. Здесь нужно помнить, что у сока алоэ имеется ряд противопоказаний, например аллергическая реакция или нарушение работы пищеварительного тракта.

В качестве профилактики Зятенкова порекомендовала чай с лимоном или малиной. Он полезен за счет теплой жидкости и витамина С. Врач также отметила полезные свойства меда, но подчеркнула, что людям с сахарным диабетом или повышенной массой тела стоит быть аккуратнее с его употреблением.