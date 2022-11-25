Нутрициолог рассказала, как повысить концентрацию внимания

Нутрициолог Елена Свиридова в интервью «Известиям» рассказала, как с помощью рациона повысить концентрацию внимания. ТОП-продуктами в этом направлении специалист считает богатую йодом и жирными кислотами красную рыбу, помогающий сфокусировать внимание сельдерей, а также способствующий выбросу эндорфинов и серотонина горький шоколад. По последнему Елена Свиридова сделала отдельный комментарий: «Когда мозг человека пребывает в состоянии гармонии, не перегружен переживаниями, он способен концентрироваться на одной задаче и выполнять ее качественно. Но обратите внимание: таким эффектом обладает только горький шоколад».

Также диетолог рекомендует включить в рацион чернику, богатую витаминами группы В. Употребляя ее каждодневно, вы повысите свою стрессоустойчивость, улучшите работу нервной системы и мозговую деятельность.