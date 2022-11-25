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25 ноября, 20:45

Нутрициолог рассказала, как повысить концентрацию внимания

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от pressfoto на Freepik
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Нутрициолог Елена Свиридова в интервью «Известиям» рассказала, как с помощью рациона повысить концентрацию внимания. ТОП-продуктами в этом направлении специалист считает богатую йодом и жирными кислотами красную рыбу, помогающий сфокусировать внимание сельдерей, а также способствующий выбросу эндорфинов и серотонина горький шоколад. По последнему Елена Свиридова сделала отдельный комментарий: «Когда мозг человека пребывает в состоянии гармонии, не перегружен переживаниями, он способен концентрироваться на одной задаче и выполнять ее качественно. Но обратите внимание: таким эффектом обладает только горький шоколад».

Также диетолог рекомендует включить в рацион чернику, богатую витаминами группы В. Употребляя ее каждодневно, вы повысите свою стрессоустойчивость, улучшите работу нервной системы и мозговую деятельность.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

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