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Сегодня, 20:30

Тренер назвал семь веских причин отдать ребенка в хоккей

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Основатель и главный тренер школы хоккея «Красная Звезда» Никита Васильев назвал семь причин, почему стоит отдать ребенка в хоккейную секцию.

В первую очередь, по словам специалиста, этот вид спорта формирует стойкость духа и крепкую выдержку.

«Хоккей развивает в ребенке такие личные качества, как смелость и стойкость. Они вырабатываются во многих командных видах спорта, но хоккей позволяет преодолеть свои страхи и комплексы при выходе на ледовую площадку и уклонении от летящей шайбы», — приводит слова Васильева Life.ru.

Еще хоккей прекрасно способствует развитию качеств, необходимых для командной работы. Также постоянные тренировки развивают физическое состояние детей, поскольку при игре задействованы все группы мышц.

Вместе с тем хоккей полезно сказывается на иммунитете ребенка: он становится более крепким и развитым физически, а значит, и здоровым, подчеркнул Васильев.

Кроме того, занятия хоккеем помогут детям победить в себе лень, выработать дисциплину. При этом хоккейные секции дают возможность для развития спортивной карьеры в дальнейшем.

«Не исключено, что вашему ребенку так понравится играть в хоккей, что он решит стать профессиональным спортсменом или тренером. Это отличная, почетная и хорошо оплачиваемая работа на долгие годы, можно стать известным спортсменом, выйти на национальный и мировой уровень», — пояснил Васильев.

Последним пунктом тренер назвал целеустремленность и формирование лидерских качеств. По его словам, занятия спортом способствуют эмоциональному развитию ребенка.

Хоккей — это терпение и кропотливая работа над собой, победы и поражения, взлеты и падения. Ребенок научится спокойно воспринимать их как этапы пути, что позволяет формировать лидера не только в спортивной команде, но и в обществе в целом.

Источник: https://life.ru/p/1550208
Хоккей
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