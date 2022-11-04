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Сегодня, 14:00

Ученые рассказали, какой фактор влияет на рост будущего ребенка

Ольга Стрельникова
Кофе влияет на рост будущего ребенка.
Фото Global Look Press
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Американские ученые представили итоги удивительных исследований, которые открыли причину низкого роста у некоторых детей.

Национальный институт детского здоровья и развития человека (NICHD), расположенный в США, представил результаты необычного исследования, выявившего, что у женщин, употреблявших в период беременности кофе, рождались дети, рост которых был несколько ниже, чем у других малышей, — всего на 2,5 см. Таким образом сказалось воздействие кофеина. «Наши результаты показывают, что даже низкое потребление кофеина во время беременности может иметь долгосрочные последствия для роста ребенка», — заявляют представители Национального института.

Интересным является тот факт, что с возрастом разница в росте только увеличивается и особо заметной становится к 4-8 годам. Однако ученых больше беспокоит другой вопрос — как кофеин влияет непосредственно на здоровье и развитие детей. Поэтому исследования в этом направлении будут продолжены.

Ученые рекомендуют беременным ни в коем случае не превышать норму возможного потребления кофеина, равную 200 мг в сутки. А лучше и вовсе отказаться от кофеина на это время.

Здоровье
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