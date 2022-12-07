Ученые выявили полезное свойство арахиса

Сотрудники Пенсильванского университета выяснили, что арахис лучше других продуктов влияет на развитие здоровой микрофлоры в кишечнике, ответственной за метаболизм, нормализацию веса, иммунитет и состояние психики, а также защищающей от воспалительных процессов и онкологии. О результатах исследований рассказал журнал Clinical Nutrition.

Один из экспериментов продемонстрировал, что арахис в качестве перекуса оказывает оздоравливающее воздействие на кишечник. Люди, съедавшие ежедневно около 28 граммов арахиса на протяжении полутора месяцев, имели повышенное содержание полезных микроорганизмов в кишечнике.

Также благотворно на многообразие кишечной микрофлоры, по словам исследователей, влияют специи, такие, как корица, имбирь, тмин, куркума, розмарин, орегано, базилик и тимьян.