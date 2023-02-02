Визажист назвал 20 главных бьюти-привычек для сохранения красоты

Звездный визажист Розали Рай поделилась принципами ухода за собой, в курсе которых должна быть каждая девушка.

«Соблюдай золотое правило «О», «Т» и «У» (Очищение, тонизация и увлажнение), Заботься о теле так, как заботишься о лице: коже тела, как и лица, необходимы регулярное очищение, эксфолиация, увлажнение — особенно в зимний период, когда воздух в помещениях сухой, — и защита. Тщательная очистка кисточек, пить больше воды, выбрасывать испортившеюся косметику, использовать крем для рук и ног, наносить гигиеническую помаду на ночь, периодически использовать специальное масло для питания бровей и ресниц, круглогодично используй крем с SPF, ухаживать за кожей на шее, не носить тугие резинки для волос, протирать смартфон антибактериальными салфетками, использовать зубную нить, держать телефон на уровне глаз, делать зарядку, не умываться слишком горячей водой, не трогать лицо руками, устраивать SPA, не забывать о профессиональной чистке зубов у стоматолога-гигиениста, любить себя», — приводит слова Рай Life.ru.