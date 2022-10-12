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Сегодня, 08:30

ВОЗ объявила о вспышке холеры

Ольга Стрельникова
ВОЗ.
Фото Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала об увеличении числа заболевших холерой.

На прошедшей неделе Всемирная организация здравоохранения объявила об увеличении числа заболевших холерой в Сирии. «Число подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры возросло до 757. Число случаев летального исхода составило 41. 34 из них — в провинции Алеппо», — информировала ВОЗ. Следующие по числу заболевших Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке, Ракка и Латакия. Первые случаи зарегистрированы и в Дамаске, один человек умер.

После проведенных проверок, образцы холеры обнаружили на заводе по производству льда, а также в сточных водах. Одной из возможных причин может являться забор воды из Евфрата.

За последние несколько месяцев вспышки холеры были зарегистрированы более, чем в 25 странах мира. Регулярно они регистрируются в странах, где отсутствует постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Здоровье
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