ВОЗ объявила о вспышке холеры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала об увеличении числа заболевших холерой.

На прошедшей неделе Всемирная организация здравоохранения объявила об увеличении числа заболевших холерой в Сирии. «Число подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры возросло до 757. Число случаев летального исхода составило 41. 34 из них — в провинции Алеппо», — информировала ВОЗ. Следующие по числу заболевших Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке, Ракка и Латакия. Первые случаи зарегистрированы и в Дамаске, один человек умер.

После проведенных проверок, образцы холеры обнаружили на заводе по производству льда, а также в сточных водах. Одной из возможных причин может являться забор воды из Евфрата.

За последние несколько месяцев вспышки холеры были зарегистрированы более, чем в 25 странах мира. Регулярно они регистрируются в странах, где отсутствует постоянный доступ к чистой питьевой воде.