Врач Барредо считает, что Гвинет Пэлтроу подорвет здоровье на диете из бульона и кофе

Врач Алена Барредо считает, что Гвинет Пэлтроу подорвет здоровье на диете из бульона и кофе.

«Диета Гвинет Пэлтроу характеризуется очень низкой суточной калорийностью. Можно предположить, что у нее есть нарушение пищевого поведения по типу ограничителя. Есть такие люди, которые себя слишком ограничивают, потом срываются, поскольку питаться с такой низкой калорийностью на постоянной основе невозможно, а потом снова себя ограничивают. В итоге может наступить эффект йо-йо. Кофе на завтрак — тоже не очень хороший вариант. Его употребление влечет повышение уровня кортизола, снижение активности желудочного сока. Человек перестает хотеть кушать, но опять же это чревато тем, что он во второй половине дня съест большее количество еды, чем если бы он нормально позавтракал. Что касается заявленного ею собственного дневного рациона, то, на мой взгляд, здесь есть некий элемент лукавства. Поскольку, потребляя 150-200 калорий в день, она бы просто не выжила. Либо в своем интервью она просто не стала углубляться более детально в свой рацион», — приводит слова Барредо Life.ru.