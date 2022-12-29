Врач дала совет по проведению новогодних каникул

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина порекомендовала «не залегать в берлогу» и провести время активно. Об этом сообщил официальный ТГ-канал Минздрава России.

«Девять дней отдыха — настоящий подарок. Устроить один «ленивый» день, отоспаться, посмотреть фильмы, конечно, можно, но главное — не залечь «в берлогу» на все праздничные дни», — предупредила врач.

Оксана Драпкина посоветовала сходить на прогулку, покататься на коньках или на лыжах, позаниматься в тренажерном зале. Также, по мнению специалиста, важно соблюдать чувство меры за новогодним столом, чтобы избежать переедания и чрезмерной нагрузки на организм.