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Сегодня, 15:30

Врач-диетолог назвал грибы для долголетия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Елена Соломатина заявила, что вешенки — уникальный продукт для долголетия, который поддержит сосуды и даже справится с сединой.

«В вешенках достаточно много клетчатки, все мы знаем, что она является кормом для нашей полезной микрофлоры, поэтому укрепляет нашу иммунную систему, нервную, снижает уровень холестерина. Богаты эти грибы и витаминами, в частности группы В, которые отвечают за нормальную работу нервной системы. И включение вешенок в рацион препятствует ранней потере когнитивных способностей у людей, поэтому этот продукт полезен для пожилых», — приводит слова Соломатиной Life.ru.

Она также отметила, что в вешенках много меди, которая ходит в состав ферментов коллагена и эластина, улучшающих внешний вид кожи и необходимых для формирования сосудистой ткани и связок.

«Недостаток меди провоцирует раннюю седину. В этих грибах содержится 25% от суточной дозы хрома, который тоже улучшает состояние цвета волос, и они могут вернуться отчасти к первоначальному цвету», — добавила Соломатина.

Источник: https://life.ru/p/1551578
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