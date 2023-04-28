Врач Глазунова назвала прыщи и морщины следствием злоупотребления кофе

Врач Анна Глазунова назвала прыщи и морщины следствием злоупотребления кофе.

«Кофе является одним из триггеров, провокаторов обострения хронических и дерматологических заболеваний, в том числе угревой болезни акне и розацеа. Таким пациентам следует ограничить кофе вплоть до полного исключения. Также кофе обезвоживает организм, поэтому нельзя забывать употреблять чистую воду в достаточном количестве. Кроме того, кофе американо следует избегать, если вы страдаете сердечно-сосудистыми болезнями», — приводит слова Глазуновой Life.ru.