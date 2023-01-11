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Сегодня, 15:30

Врач Мартыненко указала на ошибку родителей, самостоятельно лечащих детей антибиотиками при ОРВИ

Алина Савинова
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Врач высшей квалификационной категории Светлана Мартыненко предостерегла родителей от бесконтрольного лечения детей антибиотиками.

«Ни в коем случае нельзя давать ребенку антибиотики при первых проявлениях болезни. Вирусные и бактериальные респираторные инфекции имеют одну и ту же клиническую картину в начале заболевания. В частности, ярко выраженные катаральные явления: насморк, чихание, кашель, повышение температуры, снижение аппетита, слабость и нарушение сна. Из-за схожести данных симптомов сложно понять, что именно их вызвало — вирус или бактерии. Поэтому только врач может принять решение о необходимости терапии, направленной на возбудителя, и назначить адекватное этиотропное лечение. И в этом основная ошибка родителей, которые дают ребенку антибиотики бесконтрольно и без показаний», - приводит Life.ru слова врача.

Также Мартыненко отметила, что антибиотики не действуют на вирус: их применение будет бесполезно при вирусной респираторной инфекции.

«Неконтролируемый массовый прием антибиотиков стал глобальной проблемой для человечества — возникновением антибиотикорезистентности. Сейчас в России разработаны подходы к проведению рациональной антибиотикотерапии, которые широко транслируются во врачебное сообщество. И это поможет нам в дальнейшем проводить правильное лечение и достигать успеха в борьбе с заболеваниями у наших пациентов», - добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1551102
Здоровье
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