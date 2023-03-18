Врач Миргородская назвала заболевания, которые могут вызвать внезапную потерю зрения

Врач Светлана Миргородская назвала заболевания, которые могут вызвать внезапную потерю зрения.

«Первое серьезное заболевание — отслойка сетчатой оболочки глаза. Основные причины недуга — это разрыв и витреоретинальные пролиферации, которые возникают при диабетической ретинопатии или вирусных и бактериальных инфекциях. Второе — кровоизлияние в стекловидное тело, в науке называемое гемофтальмом. Случается в результате травм, разрывов сетчатки, резкого скачка артериального давления или повышения сахара в крови при диабете или диабетической ретинопатии. Третье — нарушение кровоснабжения в сосудах сетчатки, так называемые окклюзии артерий или вен. Четвертое — передняя ишемическая нейропатия. При ней возникает резкое снижение зрения, затуманенность или пятно перед глазом. Пятое — ретробульбарный неврит, при котором происходит воспаление зрительного нерва из-за инфекций, отравлений алкоголем, ртутью. Шестое — центральная серозная хориоретинопатия. Седьмое — влажная форма возрастной макулярной дегенерации», — приводит слова Миргородской Life.ru.