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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:59

Врач Миргородская назвала заболевания, которые могут вызвать внезапную потерю зрения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Светлана Миргородская назвала заболевания, которые могут вызвать внезапную потерю зрения.

«Первое серьезное заболевание — отслойка сетчатой оболочки глаза. Основные причины недуга — это разрыв и витреоретинальные пролиферации, которые возникают при диабетической ретинопатии или вирусных и бактериальных инфекциях. Второе — кровоизлияние в стекловидное тело, в науке называемое гемофтальмом. Случается в результате травм, разрывов сетчатки, резкого скачка артериального давления или повышения сахара в крови при диабете или диабетической ретинопатии. Третье — нарушение кровоснабжения в сосудах сетчатки, так называемые окклюзии артерий или вен. Четвертое — передняя ишемическая нейропатия. При ней возникает резкое снижение зрения, затуманенность или пятно перед глазом. Пятое — ретробульбарный неврит, при котором происходит воспаление зрительного нерва из-за инфекций, отравлений алкоголем, ртутью. Шестое — центральная серозная хориоретинопатия. Седьмое — влажная форма возрастной макулярной дегенерации», — приводит слова Миргородской Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566102
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