Врач назвала продукты для снижения аппетита перед сном

Нутрициолог Анастасия Сафронова рассказала, какие продукты не следует употреблять перед сном.

«Следует сразу подчеркнуть, что перекус в ночное время не должен иметь специфику основной трапезы. Молочные продукты прекрасно заменят изобилие выбора своей пользой. Нежирный кефир отлично подойдет. Ни в коем случае не рекомендую употреблять молоко, как советуют некоторые специалисты, ведь оно нередко вызывает аллергию и есть противопоказания, особенно для людей старше пятидесяти лет», — цитирует Life.ru Сафронову.

Врач отметила, что для вечернего перекуса хорошо подойдет овсяная или гречневая каша на натуральном молоке. Из овощей полезнее всего будет свекла, которая оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ. А вот от употребления фруктов, особенно богатых витамином С Сафронова рекомендовала воздержаться, так как он может вызвать раздражение поджелудочной железы и оказать негативное влияние на пищевод.

Нутрициолог подчеркнула, что в вечернее время суток нужно свести к минимуму прием блюд с солью и большим количеством жиров.